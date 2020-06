Paura per Lionel Messi, grande assente nell'allenamento del Barcellona di ieri alla Ciutat Esportiva: l'argentino è rimasto in palestra facendo un lavoro specifico a causa di un problema muscolare all'adduttore. Secondo l'emittente spagnola TV3, Messi è stato sottoposto a risonanza magnetica per scoprire l'esatta entità del problema: l'argentino ha subito un colpo alla fine della sessione di ieri, ora dovrebbe stare fermo una decina di giorni.