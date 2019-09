L'allenatore del Barcellona Ernesto Valverde è intervenuto nella conferenza stampa della vigilia della sfida contro il Getafe e ha fornito alcuni aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Leo Messi, uscito per un problema fisico durante il match contro il Villarreal e a rischio per il confronto con l'Inter di Champions League: "Non ho idea di quanto dovrà restare fuori, speriamo che presto possa tornare a lavorare con la squadra. Non è grave, ha subito una lieve elongazione e oggi e nei prossimi giorni avremo un quadro della situazione più chiara