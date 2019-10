Messi l'avrebbe riabbracciato volentieri immaginando le meraviglie calcistiche che avrebbero potuto scatenare insieme. Ma Neymar da Parigi non si è mosso ed è stato proprio il fenomeno argentino a spiegare ai microfoni di ​Metro 95.1 il motivo del mancato ritorno del brasiliano a Barcellona: "Non è facile riportarlo in Catalogna: primo perché non è facile strapparlo al PSG, secondo per come se n'è andato. Ci sono persone e soci del club che non vogliono che Ney torni. Per quanto riguarda la parte sportiva nessuno mette in dubbio le sue qualità, però posso capire che si metta in discussione il resto".