L'Associazione Piccoli Azionisti di A.C. Milan (APA) ha riunito i propri associati 'Gold' per la cerimonia di consegna dei certificati azionari del club rossonero. Entrano cosi ufficialmente nella compagine azionaria del Milan 50 nuovi piccoli soci tra cui Nicola Asti (partner di Freshfields), Marco e Tommaso Dubini, Massimo Ferrari (CFO di Salini Impregilo), Sergio Iasi (Chief Restructuring Officer di Trevi Finanziaria), Roberto Italia (fondatore di Space Holding), Sami Kahale (Direttore Generale di Esselunga), Marco Patuano (membro del Consiglio di Amministrazione del Milan), Maurizio Tamagnini (Amministratore Delegato di FSI), Pierfrancesco Vago (Executive Chairman di Msc Cruises), Nicolò Zanon (Giudice della Corte Costituzionale) e Marco Sesana (Amministratore Delegato di Generali Italia).



Alla presenza dei vicepresidenti Giuseppe La Scala (in foto) e Alessandro Dubini, il presidente di APA, Auro Palomba ha commentato: "Siamo tutti molto orgogliosi di aver portato a compimento questo importante primo traguardo, che rappresenta il punto d'inizio per far sentire la nostra vicinanza alla società. Siamo contenti che il Milan sia una delle prime squadre ad aver aperto ai piccoli azionisti e siamo confidenti di riuscire a raggiungere, insieme, nuovi ulteriori obiettivi. L'operato della nostra associazione e dei nuovi soci, che rappresentano professionalità di prim'ordine in diversi settori professionali, sarà messo a disposizione del Milan e del suo management per contribuire ulteriormente a rafforzare i colori rossoneri".