Milan, Bondo: "Galliani mi avrebbe ceduto solo qui, lo ringrazio. Per Nesta sono un mix tra Gattuso e Seedorf"

Insieme a Riccardo Sottil, alla presenza di Zlatan Ibrahimovic il Milan ha presentato alla stampa uno degli ultimi colpi della finestra di trasferimento di gennaio, il centrocampista classe 2003 Warren Bondo, prelevato dal Monza per 10 milioni di euro più bonus. Queste le sue dichiarazioni in giornata.



Quanto hai voluto il Milan?

"È una grande squadra. Quando mi hanno chiamato lunedì, io ero contento: aspettavo solo questo. Ci hanno giocato grandi giocatori: Nesta, che ho avuto come allenatore, Ronaldinho, Pato, Ibrahimovic, Seedorf, che a me piace tanto. Voglio ringraziare il Monza, Galliani era come un padre con me; quando il Milan mi ha chiamato, mi ha subito lasciato andare. Lo ringrazio".

"Il solo gol che ho fatto al Monza è stato al Milan. Era nel mio destino. Ho detto alla mia famiglia che volevo solo il Milan, anche in caso di altre offerte. E ora sono qua"."Vincere tutte le partite: campionato, Coppa Italia, Champions. Il nostro obiettivo è andare in Champions e vincere un trofeo"."Ce lo avevo al Monza ed era libero"."Ci ho parlato, in francese è più facile. Vengo per aiutare la squadra. Vediamo come il mister mi farà giocare".

"Non avevo ancora chiamato dopo aver accettato l'offerta del Milan. Quindi, dopo aver firmato, l'ho chiamato per ringraziarlo tanto. Mi ha detto che non mi avrebbe lasciato andare per nessuna squadra, tranne per il Milan"."Tanto. Ma anche da Maignan, Fofana: sono qui per imparare da tutti"."Mi ha detto che sono un mix tra Gattuso e Seedorf. I sei mesi che ho fatto con lui sono stati ottimi, ha fatto molto per me. Mi ha detto che al Milan è calcio vero e che qui devo fare bene"Warren Bondo e il Milan nel destino. Il centrocampista francese arriva in rossonero quattro anni dopo il primo abbonamento e si presenta così in conferenza stampa: