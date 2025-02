, complice anche la sconfitta dell’andata in Olanda,. Un disastro dal punto di vista sia economico che sportivo, con l’obiettivo ottavi di finale che sfuma così, esattamente come accaduto nell’ultimo turno della fase campionato con il ko di Zagabria per 2-1.Nel post partita, il senior advisor di RedBirdha analizzato il mancato accesso alle migliori 16 d’Europa, sottolineando come la colpa sia da imputare solo ed esclusivamente a se stessi, evitando di puntare il dito sugli episodi che hanno caratterizzato la partita.

– con estrema pacatezza ed educazione -, durante lo studio post gara di Sky Sport, con il dirigente svedese(ed ex leggenda del club rossonero) di Sky, che ha chiesto a Ibrahimovic se la squadra che vinse lo Scudetto – nel 2022, ndr – non fosse stata sin troppo smantellata nei suoi componenti. Questa la risposta del senior advisor della proprietà americana del Milan: "Io ho smesso, ho 42 anni...".

Dichiarazioni che non hanno pienamente convinto: “Ci vuole equilibrio.. Ibra la conosceva la squadra, per questo trovo curioso (che dica che questo Milan è il doppio più forte di quello che ha vinto lo scudetto, ndr). Gimenez e Walker sarebbero stati top, senza tutti questi altri presi.”.