Molto forte sul gioco aereo e nell’uno contro uno, rapido e attento in marcatura: Gleison Bremer è uno dei difensori con il rendimento più alto della serie A. Ha il vizio del gol (10 finora con la maglia del Toro, ben 5 lo scorso anno, già 2 nel 2021-22) e la giusta esperienza essendo alla quarta stagione in Italia. Tutte caratteristiche che lo hanno portato ad essere seguito con grande interesse da diversi top club. Il Napoli ci pensa per sostituire il partente Kostas Manolas, Fabio Paratici ha la chiara intenzione di portarlo in Premier League con la maglia del suo Tottenham.



DERBY MILANESE- Il Torino gongola, sa di aver tra le mani una pepita d’oro. Perché Bremer piace tantissimo all’Inter che ha già avviato da tempo i contatti con gli agenti del giocatore e l’accordo non è lontano. Poi ci sarà da trovare una quadratura con il presidente Urbano Cairo che parte da una valutazione di 25 milioni e sembra più orientato a discutere di un eventuale trasferimento al termine della stagione. Se l’Inter prova l’affondo, il Milan non resta di certo a guardare. Massara stravede per Bremer tanto che gli scout rossoneri sono spesso di stanza al Grande Torino per studiarlo da vicino. Secondo quanto risulta, Gleison è il grande obiettivo per rinforzare la difesa, il nome cerchiato in rosso sull’agenda della dirigenza. Un tentativo verrà fatto nelle prossime settimane, è derby di Milano anche sul mercato.