Dal futuro di Hakan Calhanoglu dipendono alcune scelte del Milan. In scadenza di contratto coi rossoneri, il turco piace a Inter e Manchester United e se non dovesse firmare il prolungamento, aprirebbe due scenari per il club meneghino: come scrive Tuttosport, infatti, Maldini e Massara senza l’ex Bayer si muoverebbero o per riscattare Brahim Diaz dal Real Madrid oppure per Dominik Szoboszlai dell’RB Salisburgo, per il quale c’è la forte concorrenza dell’RB Lipsia.