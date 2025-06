Milan, chi è Guela Doué: occhi sul fratello del giustiziere dell'Inter in Champions

AFP via Getty Images

: uno a sinistra per il dopo Theo Hernandez, ma uno anche a destra. Infatti i rossoneri non hanno riscattato il 35enne inglese, tornato per fine prestito al Manchester City. Il 34enne italianoè in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, quando si svincolerà a parametro zero. Da valutare il futuro di(classe 2003), che può giocare pure a centrocampo. Il brasilianoè sul mercato in uscita, invece viene confermato il giovane spagnolo(classe 2005).Nell'ultimo campionato di Ligue 1 ha collezionato 32 presenze con 1 goal e 2 assist per un totale di 2716 minuti giocati.

a Monaco di Baviera., con cui finora ha raccolto 8 presenze segnando un goal in amichevole contro l'Uruguay.