Milan, chi è Kim Falkenberg, il nuovo nome per il ruolo di ds

In casacontinua il casting dell'amministratore delegato Giorgioper la scelta delda inserire in rosa. Il dirigente rossonero, dopo aver incassato dal patron Gerryi pieni poteri per portare avanti questa fondamentale decisioni, sta avviando contatti e incontri per scegliere la figura giusta a cui affidare il progetto sportivo della prossima stagione. E nel ventaglio delle opzioni, secondo la Gazzetta dello Sport è spuntato un nome nuove:cresciuto nelle giovanili del Bayer Leverkusen e con un passato nelle serie minori dei campionati tedeschi, da quando ha appeso gli scarpini al chiodo nel 2018Il miracolo compiuto da Xabi Alonso nella passata stagione porta anche la sua firma dato che per lungo tempo è stato di fatto laanche se, di fatto, non appariva quasi mai pubblicamente lasciando spazio a Simon Rolfes e Fernando Carro, ds e ad del club.

Ufficialmente Falkenberg ricopriva il ruolo di capo dell'area scouting madopo la promozione di Rolfes nel ruolo di Amministratore Delegato, anche lui. Questo il comunicato: "Kim Falkenberg ha svolto un ruolo chiave nel plasmare lo sviluppo sostenibile del Bayer 04 negli ultimi anni. La qualità della nostra squadra attuale si basa anche sul suo lavoro e su quello dei suoi dipendenti, che Kim dirige in modo motivante ed efficace. È una parte importante del nostro forte team dirigenziale e siamo lieti di poter sfruttare la sua esperienza sportiva".

Il Milan è rimasto colpito da questa rapida escalation e soprattutto, nell'impatto sportivo che il suo lavoro ha avuto sul Bayer Leverkusen e, per questo e nonostante l'attuale promozione appena ricevuta, ha inserito Falkenberg nella lista dei ds che potrebbero fare al caso del club rossonero. Non è l'unico, dato che come sappiamo anche- oggi liberi da contratto - e- all'Atalanta - sono attualmente in corsa. Più lontane le altre piste estere condel Monaco e Markusdell'Eintracht Francoforte intenzionati a restare nei rispettivi club.