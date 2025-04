Milan, Conceicao: "Ci sono comportamenti da migliorare, cose che si imparano da ragazzini"

Getty Images

Ilrimonta due goal alla Fiorentina nell'anticipo della 31esima giornata di Serie A, da 2-0 a 2-2, ma il pareggio non serve ai rossoneri per alimentare le speranze di qualificarsi alle coppe europee passando dal campionato.Al termine della partita, il tecnico rossoneroè intervenuto a Sky Sport: le sue dichiarazioni.- "Ci sono alcuni errori individuali, ma non solo in difesa. La squadra ha fatto errori non forzati dall'avversario, sinceramente c'è qualche comportamento che stiamo cercando di migliorare. Anche a Napoli c'è stato un goal più o meno così. Stiamo lavorando per cercare di migliorare. Per me non è facile, sono comportamenti del calcio e di scuola calcio che si imparano da ragazzini. Sbagliamo anche tanti goal. Dobbiamo trovare equilibrio. I primi 25 minuti sono stati brutti, non era quello che avevamo preparato. Ma il responsabile sono io, sono l'allenatore".

- "Noi parliamo tra di noi, prepariamo bene le partite. Questa è la terza partita in sei giorni che abbiamo fatto. La scorsa gara c'è stato un approccio diverso, siamo stati equilibrati per 90' con pochi errori. La qualità lo dico sempre è un insieme di caratteristiche che i giocatori devono avere, questa mentalità, questa personalità per entrare in partita forte come tutti i giorni per difendere questa maglia deve essere sempre presente".- "Lui mi ha dato dei segnali positivi, era fresco e in allenamento ha fatto molto bene. Non c'era motivo per non farlo giocare. Poi ho capito che la partita non andava bene e l'ho cambiato. Ha qualità ed è un bravissimo ragazzo, succedono partite così".

- "Non più terzino di una difesa a quattro ma esterno di una difesa a cinque? Lui a livello offensivo è un giocatore di cui tutti conosciamo le grandissime qualità, va davanti con una facilità incredibile e riesce a creare difficoltà agli avversari sulla sua fascia. Tutti gli esterni offensivi sono più protetti con una difesa a cinque ma è la dinamica della squadra. E' vero, i giocatori che hanno queste caratteristiche si sentono più protetti con la difesa a cinque".- "(ride, ndr) Sono deluso, ma adesso mi è venuto da ridere".

Conceicao ha parlato poi a DAZN

- "Abbiamo fatto errori incredibili e non è una questione di qualità ma di approccio alla partita. Dopo dieci minuti stare sotto 2-0 anche a questi livelli non è facile a livello mentale. Loro vogliono dare una risposta diversa a quei 25 minuti in cui siamo stati veramente brutti. Poi diventa difficile per la squadra e per noi, cerchiamo di fare qualcosa per aiutarli e dopo l'intervallo c'è stata la reazione".- "E' un lavoro anche mio e del mio staff. Abbiamo giocato grandi partite da quando sono arrivato qua, l'ambiente e il modo in cui si entra in partita è diverso. Stiamo cercando di parlare tra di noi, loro sono d'accordo che dobbiamo entrare al 1000% concentrati perché la partita si può risolvere al primo minuto o all'ultimo. Poi c'è un piano di gioco, dopo dieci minuti prendi due goal per errori non forzati, la situazione si aggrava e alla fine salta questo piano partita. Noi siamo allenati a capire l'ampiezza della Fiorentina, ma per arrivare al pallone dobbiamo essere molto più aggressivi sulla loro costruzione di gioco. Abbiamo perso palle semplici senza pressione dell'avversario. Dobbiamo continuare a lavorare su questo piano. E' più a livello mentale che di preparazione della partita o di qualità dei giocatori".

- "Non ho ancora parlato con Santiago, Tammy e i dottori, vedrò adesso quando scendo. Luka sta lavorando molto bene da quando sono arrivato qua, ha fatto uno sforzo per uscire dalla sua comfort zone. Ha una qualità nel finire l'azione incredibile, poi come squadra abbiamo bisogno di altre cose e lui si sta sforzando per darle. Questi minuti e questo goal sono meritati".