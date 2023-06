Secondo quanto riferisce Goal Brazil, c'è un nome nuovo per quanto concerne l'attacco del Milan. SI tratta di Arthur Cabral, attaccante classe '98 in forza alla Fiorentina. Secondo i colleghi, l'attaccante avrebbe già trovato un principio di accordo con il club rossonero. Tuttavia, si legge, il Diavolo non ha ancora presentato alcuna offerta ufficiale per il brasiliano, che ha una clausola rescissoria da 80 milioni.