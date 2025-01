Milan, Disasi se parte Pavlovic: Leicester in Italia, contatti con lo Stoccarda

Il mercato delè in pieno fermento e se per l'attacco il nome di Santiago Gimenez resta quello su cui investire tutto il budget a disposizione, per quanto riguarda la difesa oggi molti ragionamenti restano in ballo e sono legati ad una possibile cessione. Tomori si è negato alla Juventus e oggi resta blindato in rossonero da Sergio Conceiçao, mentre resta la cessione dila carta che potrebbe ancora aprire le porte ad un colpo in entrata. E il nome più caldo resta quello diIlclasse 2001 è arrivato la scorsa estate dal Salisburgo per un totale dima non sta riuscendo a trovare spazio. La partita di Champions contro il Girona lo ha rimesso in campo e mostrato al mercato che è in forma e pronto per scendere in campo e,(che ha poi virato su Skriniar) si stanno aprendo diverse possibilità per lui. Il Leicester è in queste ore a Milano e potrebbe accontentare leper un addio a titolo definitivo.

Oltre al club inglese nelle ultime ore ci sono stati anche diversi contatti con l'entourage del giocatore da parte di altri club. Si tratta, che sta valutando la sostituzione dell'infortunato Kossonou, ma sta dando priorità al colpo in attacco e soprattutto delloche nella mattinata di oggi si è mosso direttamente con il Milan. Un'idea che potrebbe essere percorribile in prestito (da valutare l'idea obbligo di riscatto) che però non va incontro all'esigenza del club rossonero che lo lascerebbe partire soltanto davanti alla prospettiva della cessione a titolo definitivo.

aspettano di capire quello che sarà il futuro del serbo, ma non vogliono farsi trovare impreparati davanti ad un suo addio. Per questo, nel corso delle ultime giornate, hanno tenuto fortemente in considerazione la pista che porta ad, 26 enne difensore centrale francese che vorrebbe lasciare Londra per giocare con più continuità. I contatti col Chelsea ci sono, ma Maresca non vorrebbe lasciarlo partire e i Blues, almeno per ora, non hanno aperto alla cessione in prestito.