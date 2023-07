Milan-Lumezzane sarà visibile su 'DAZN' e su 'Sky Sport' (canale 251). Lo stesso vale per il Soccer Champions Tour 2023, ovvero i match contro Real Madrid, Juventus e Barcellona: saranno in co-esclusiva su 'DAZN' e 'Sky'. Monza-Milan, come logicamente prevedibile, sarà invece un'esclusiva delle reti 'Mediaset' e andrà in onda su 'Canale 5'.



GLI APPUNTAMENTI - Il Milan giocherà contro il Lumezzane giovedì 20 luglio 2023 alle 17. Questo il programma del tour americano: Real-Madrid-Milan (lunedì 24 luglio, alle 04:00 ora italiana, al 'Rose Bowl' di Pasadena - CA); Juventus-Milan (venerdì 28 luglio, alle 04:30 ora italiana, al 'Dignity Health Sports Park' di Carson - CA) e, infine, Milan-Barcellona (mercoledì 2 agosto, alle 05:00 ora italiana, all'Allegiant Stadium di Las Vegas - NV). Martedì 8 agosto, all'U-Power Stadium, alle ore 21:00, spazio a Monza-Milan in ricordo del Presidente Silvio Berlusconi.