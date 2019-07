Terzo colpo estivo per il Milan: dopo Krunic e Theo Hernandez, infatti, i rossoneri sono vicini all'acquisto di Ismael Bennacer. L'accordo con l'Empoli c'è da tempo, ma la chiusura dell'affare è arrivata solo dopo il termine della Coppa d'Africa, vinta dalla sua Algeria. Il centrocampista, premiato come miglior giocatore della manifestazione, è atterrato a Milano nel primissmo pomeriggio, approdando subito alla Clinica La Madonnina per le visite mediche.



I DETTAGLI - Bennacer, che nelle prossime ore firmerà un contratto quinquennale da 1,5 milioni annui, approda in rossonero per 16 milioni di euro più due di bonus. Alla Madonnina, insieme all'algerino, presentti anche il padre, la madre e i due fratelli.