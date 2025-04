Milan e Inter, un progetto alternativo rivoluzionario. Il nuovo San Siro interrato: costi, tempistiche e dettagli

che è stata presentata durante l’evento ‘Il Foglio a San Siro’ alla presenza di numerosi ospiti importanti e direttamente interessanti alla situazione stadio, come i presidenti delle due società milanesi – Inter e Milan – Giuseppe Marotta e Paolo Scaroni., come riporta anche Calcio&Finanza,– fondatore dello studio Ion Fund –per il futuro dell’impianto co-abitato da rossoneri e nerazzurri. L’opzione “A disruptive vision and masterplan San Siro park and stadium”, nella visione di Bruno, prevederebbe la

in primis, ci sarebbero delle rampe di accesso pedonale che permetterebbero di raggiungere lo stadio e l’anello commerciale costellato da quattro piazze ipogee dalle principali via all’esterno;

la stessa piazza ipogea consentirebbe il flusso pre-accesso allo stadio;

nella costruzione, ci sarebbe una zona di accoglienza con ristoranti, musei e uno shop dei due club;

presente nell'ipotesi dell'architetto Bruno, anche una zona di ricovero per il campo verde dove i pannelli contenenti i campi in erba sarebbero sistemati con un sistema di spostamento meccanico per il loro mantenimento;

con la stessa metodologia, ci sarebbe una zona di ricovero per eventi dove verrebbero depositati tutti quegli elementi necessari all'utilizzo dello stadio nella sua interezza;

spazio anche un parcheggio multipiano con differenti accessi per velocizzare l'afflusso di tutti i veicoli;

oltre a ciò, pronto un collegamento diretto con la metropolitana lilla adiacente allo stadio;

ampia disponibilità per un anello commerciale che circonda tutto l'impianto con l'inserimento di varie attività commerciali e una boutique hotel che si affaccerebbe direttamente sul rettangolo verde di gioco.

Nella possibile realizzazione del progetto,. Un fatto che determinerebbe la presenza di nuovi elementi strutturali:Secondo quanto viene descritto anche all’interno del progetto, per un progetto di questa portata, al netto dell’acquisto dei terreni e del pagamento dei vari oneri finanziari., ovvero circa cinque anni e mezzo dall’eventuale avvio dei lavori.

ha parlato così, come riportato da Calcio&Finanza, durante l’evento: “Un elemento dirompente, una visione inedita di quello che potrebbe essere lo stadio di San Siro.. Un’idea che vedrebbe il coinvolgimento di 37 ettari di terreno, un parco gigantesco da restituire alla città di Milano a dispetto di nuovi sistemi di congestione che non vedrebbero una risoluzione totale di uno stadio che si evolve nel tempo e che garantisca in futuro di ridurre obsolescenza e manutenzione”

– continua Bruno -. I tifosi diventerebbero furiosi, per l’assenza di un processo di spettacolarizzazione, ma abbiamo un obbligo verso il pianeta, il Paese e Milano: vedere un sistema ipogeo che restituisca e faccia prevalere il mondo della natura. Parliamo di 20mila alberi, 500mila fiori, 7km di piste e percorsi pedonali che vedrebbero una restituzione di un luogo dove San Siro potrebbe avere le stesse caratteristiche di comfort”.

“Provate a immaginare – prosegue Bruno - la riduzione a 0 decibel della rumorosità, della temperatura a sistema controllato e dell’umidità relativa.Sappiamo che uno stadio non può essere relegato alle sole partite di calcio. Ci sono logiche di intervento che vedrebbero la ricettività, l’hotellerie e tutto un sistema funzionale al mondo del calcio in termini rivoluzionari”.Recuperiamo in modo rispettoso un anello e una torre dello stadio di San Siro e non lo vedremmo necessariamente scomparire, perché la realtà aumentata e l’AI ci consentirebbero di vedere e immaginare tutte le volte in cui io mi affaccio allo stadio di San Siro quell’icona che non ci abbandonerà mai.”.

. Che potranno con dei totem, quasi a livello primordiale, vedere con realtà aumentata e megaschermi tutto quello che accade sotto lo stadio. Riusciremmo anche a risolvere i problemi di manutenzione di uno stadio di questa portata nei prossimi anni. Non ci possiamo più permettere le grandi cattedrali, con impianti che diventano obsoleti dopo 50-70 anni con processi di manutenzione molto costosi. Questo progetto garantirebbe invece una grande capacità calmierata di gestione di facility estremamente rigorosa”.

. Abbiamo due campi di calcio, uno archiviato e uno di gioco. Abbiamo depositato anche in modo automatico il sistema allestitivo che può trasformare il terreno in campi di rugby, basket, volley e altre attività legate al mondo dell’atletica”.