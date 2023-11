Il Milan prosegue la ricerca sul mercato per un nuovo difensore centrale che possa sostituire l’infortunato Kalulu. Secondo quanto appreso nei giorni scorsi il club rossonero ha sondato il terreno per Jakub Kiwior, difensore polacco classe 2000 con un passato in Italia allo Spezia.e ora vuole cercare di valorizzare tale operazione. Nonostante il polacco stia trovando pochissimo spazio con Arteta ( solo 382 minuti giocati in questa prima parte di stagione tra tutte le competizioni) la dirigenza dei Gunners lo ritiene incedibile.