Il calciomercato dela gennaio sarà fluido. I dirigenti sanno che le priorità possono cambiare giorno dopo giorno e stanno lavorando su più tavoli. Anche in quello delle uscite per cercare di accontentare i giocatori scontenti: in primische da diverse settimane ha staccato la spina dal mondo Milan.Nei recenti confronti con la dirigenza, Krunic ha avuto il via libera alla cessione a gennaio nonostante l’infortunio di Pobega e la partenza di Bennacer direzione coppa d’Africa.Chaka Traorè dovrebbe andare in prestito all’estero, sono arrivate un paio di richieste. Per quanto concerneper ovviare alla partenza di Chukwueze per la coppa d’Africa. Su Caldara il Milan si augura che l’agente possa trovargli una sistemazione a sei mesi dalla scadenza del contratto.