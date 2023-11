Stefano Pioli ha fatto mea culpa al termine della brutta sconfitta rimediata dal Milan contro l’Udinese per 0-1. Il tecnico rossonero ha ribadito di meritare quelli che sono stati i fischi copiosi con i quali il tifo rossonero ha manifestato il proprio disappunto al termine della gara. Il day-after é sicuramente amaro ma ora la squadra non ha nemmeno il tempo per pensare troppo a quello che poteva essere e non è stato perché c’è da preparare la sfida decisiva di Champions League contro il PSG.



CONFERMATO- Gran parte della tifoseria rossonera è convinta che Pioli sia arrivato alla fine di un ciclo entusiasmante e che ha portato alla vittoria dello scudetto. Al momento non è dello stesso avviso la dirigenza: secondo quanto appreso, il tecnico emiliano non sarebbe in discussione. Ora però servirà cambiare marcia sia in campionato che In Champions League, prima che sia troppo tardi.