Il Milan, in vista del prossimo calciomercato estivo, ha tutta l'intenzione di rifarsi il look sulla fascia destra. Sul versante offensivo il nome caldo è quello di Florian Thauvin del Marsiglia mentre su quello difensivo può tornare di moda Emerson Royal come prima alternativa al confermatissimo Davide Calabria. Il terzino brasiliano classe 1999 anche in questa stagione sta ben figurando nelle file del Betis Siviglia dove ha messo a referto due assist decisivi in 18 partite. Gli scout rossoneri lo hanno osservato a più riprese nelle ultime uscite del club andaluso e le relazioni sono molto positive.



NUOVO TENTATIVO CON IL BARCELLONA - Al termine dell'annata Emerson Royal tornerà al Barcellona per fine prestito dal Betis Siviglia. Ma il suo futuro è ancora tutto da scrivere perché non è detto che Ronald Koeman conti su di lui visti i già tanti giocatori della rosa blaugrana. Il Milan aveva aperto una trattativa nell'estate del 2020 ma visto il contratto di cessione a titolo temporaneo in essere con il Betis Siviglia, e una penale di 9 milioni di euro da versare in caso di un’interruzione del prestito, non riuscì a trovare un accordo con gli spagnoli. L'idea è tornata viva, secondo diverse fonti spagnole, ma è tutto vincolato al possibile riscatto di Diogo Dalot, attualmente in prestito secco dal Manchester United. Il portoghese sta convincendo tutto l'ambiente Milan in questi primi mesi ma resta da capire quali siano le intenzioni di Solskjaer sul ragazzo in vista della prossima stagione.