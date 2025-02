Camarda-show, ma il Milan Futuro perde col Pescara: Bonera resta in bilico

Non è bastato andare per ben due volte in vantaggio alper avere la meglio sul Pescara che nei minuti finali trova il gol del 2-3 definitivo con Lancini. Allo stadio Chinetti di Solbiate Arno va in scena. Una gara viziata dall’ennesima espulsione di questa stagione: con quella di Bartesaghi, salgono a 8 i cartellini rossi rimediati in questo campionato. In precedenza li hanno ricevuti Jimenez, Camporese, Ballo-Touré, Minotti, Gala, Coubis (2 volte).

Tra le note assolutamente positive dell’anticipo dell’ora di pranzo c’è sicuramente il ritorno al gol di Francesco Camarda su azione (l’ultimo a settembre).- Due minuti giocati a Torino, titolare con il gol 24 ore dopo con il Milan Futuro:. A patto che giochi di più, magari sempre con la seconda squadra rossonera dato che in Prima Gimenez e Abraham rischiano di togliergli lo spazio che meriterebbe. In bilico la posizione del tecnico Daniele Bonera.