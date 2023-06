Arda Güler, from the right wing. pic.twitter.com/J5tyzin2VL — R.D. Football Scout (@RdScouting) June 19, 2023

, una prelibatezza per i palati più fini - e sono tanti, considerando il lungo elenco di squadre europee che gli hanno messo gli occhi addosso da un po' di mesi a questa parte -ormai non è più una sorpresa per gli osservatori delle principali formazioni del Vecchio Continente e, dopo una stagione da protagonista col club di Istanbul, ha deciso di prendersi la scena anche nell'ultima sfida contro il Galles, valevole per le qualificazioni al prossimo Europeo. C'è pure la sua firma, con un sinistro a rientrare da favola spedito direttamente all'incrocio dai pali, nella vittoria della nazionale allenata da Stefan Kuntz:- Geoffreyè un estimatore di vecchia data del trequartista/esterno offensivo nativo di Ankara - che idealmente andrebbe a sostituire uno tra Messias e Saelemaekers a destra ma anche De Ketelaere alle spalle di Giroud - ed insieme all'amministratore delegato Giorgiosi è messo, uno di quei profili per cui vale la pena fare un tentativo e che dal patron rossonero Gerry Cardinale e da Redbird viene considerato come l'identikit ideale degli obiettivi di mercato da perseguire per costruire un presente ma soprattutto un futuro radioso per il Milan. Che è pienamente consapevole delle difficoltà nel mettere le mani su un ragazzo sempre più sulla bocca di tutti:che, se pagata, consegnerebbe alla squadra in questione uno dei migliori talenti attualmente in circolazione.- Peccato per il Milan che, oltre alla lista di concorrenti più che agguerrite,in una trattativa che si preannuncia tutt'altro che semplice., conscio dell'eventualità di perdere un diamante ancora grezzo ma di valore potenzialmente inestimabile,Per queste ragioni,, in modo da guadagnare una posizione di vantaggio sugli altri club interessati e di forza al cospetto del Fenerbahce. Dopo i 4 gol ed altrettanti assist in 20 partite di campionato e la prima rete in Europa League contro la Dinamo Kiev, Arda Guler si è tolto la soddisfazione di lasciare il primo sigillo con la maglia della Turchia. Pronto a scatenare la bagarre per quello che può diventare uno dei colpi di maggiore prospettiva e fascino di questo mercato.