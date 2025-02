Milan, Ibrahimovic chiede rispetto: non solo Empoli, tutti gli episodi arbitrali contestati

- come nuovo acquisto del club rossonero –, per tornare, in particolar modo,vinta dalla formazione allenata da Sergio Conceicao per 2-0 contro l’Empoli., sedutosi accanto al fantasista portoghese,(il mancato rosso a Liberato Cacace, reo di essere intervenuto a gamba tesa su Kyle Walker, e l’espulsione, invece, di Fikayo Tomori, dopo la non segnalazione del fuorigioco di Lorenzo Colombo)

"Chiedo sempre ai giocatori di essere educati con l'arbitro. A metà tempo ho chiesto rispetto all'arbitro per i giocatori del Milan.. Non voglio essere troppo drammatico, ma l'arbitro mi ha detto che forse era ammonito. A me non interessa ammonito o espulso, mi interessa il controllo del gioco ed era veramente pericoloso. Era fuori dal calcio che piace a tutti. La situazione di Tomori poi è la conseguenza del VAR, di lasciare andare avanti perché non fermi il gioco.Due situazioni per noi molto gravi e anche le conseguenze della partita. Giocare con un giocatore in meno quando dovevano giocarci loro in uno in meno... Poi capisco Walker che viene dalla Premier League e non fa cinema, ma non deve fare questo cinema per avere una reazione dell'arbitro. L'arbitro deve seguire il suo istinto, ma deve fare la cosa giusta.".

Facciamo un grande passo indietro e torniamo all’era di Paulo Fonseca sulla panchina rossonera. Il primo episodio da sottolineare riguarda la trasferta di Bergamo e la sconfitta contro l’Atalanta. In particolar modo, i riflettori sono puntati sul gol siglato dall’ex Charles De Ketelaere che, in occasione della rete, salta poggiandosi con entrambi le mani su Theo Hernandez, impedendogli di saltare e di contrastare l’avversario. Nell’occasione, il tecnico Fonseca si lasciò andare a un duro sfogo. Passiamo al prossimo. La sfida è quella contro la Roma: Pisilli si lancia in scivolata, in piena area da rigore, e con la gamba di richiamo colpisce Reijnders. Il penalty non viene assegnato. In casa contro il Cagliari, il mirino è puntato sul rigore che non viene assegnato a Tammy Abraham, colpito sullo stinco da un difensore avversario, in questo caso Makombou. Nella trasferta di Cagliari, l’episodio maggiormente eclatante che ha generato proteste nel mondo rossonero è la prima rete segnata dalla formazione allenata da Davide Nicola. Il gol, infatti, arriva, ma c'è un fuorigioco di Zito Luvumbo – presente sulla traiettoria – che non permette piena visione a Maignan al momento della conclusione di Zortea. Durante il match contro il Lecce, il direttore di gara Zufferli decide di espellere nel finale Bartesaghi, appena entrato, per un fallo che avrebbe meritato solo il giallo In Milan-Udinese, il direttore di gara decide di espellere Reijnders, seppur il giocatore olandese cerchi di evitare il contatto con l’attaccante avversario lanciato a rete. Infine, veniamo a quanto successo sabato sera in Toscana. L’espulsione di Tomori nasce da un fuorigioco non segnalato dall’assistente in avvio di azione. In ultimo, proteste sul mancato rosso a Cacace che entra a gamba tesa, a palla lontana, colpendo in pieno Walker.

Una presa di posizione importante, decisa, dopo una serie di episodi arbitrali che si sono ripetuti durante tutto l’arco della corrente annata. “Non è la prima volta” ha chiarito il senior advisor.