Una nuova idea per il centrocampo del Milan. I rossoneri sono pronti a puntare su Imran Louza, centrocampista di vent'anni in forza al Nantes. Una soluzione interessante per qualità tecniche e per la giovane età. Con l'addio certo di Lucas Biglia e quello probabile di Bonaventura serviranno più rinforzi a centrocampo nella prossima estate.



LO MANDA MONCADA - Nel corso di questa stagione Louza ha collezionato 24 presenze con 2 assist e 2 reti a referto. Per il centrocampista franco-marocchino il Nantes chiede una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Piedi buoni, personalità e buona visione di gioco: con Louza il Milan potrebbe trovare il regista che libererebbe Bennacer nel ruolo di mezzala. Il capo dell'area scouting rossonera Geoffrey Moncada sta sponsorizzando questo profilo, ma l'ultima parola dovrebbe spettare al prossimo che, con ogni probabilità, sarà il tedesco Ralf Rangnick.