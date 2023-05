se contenuta,

I controlli a cui si è sottopostohanno evidenziato una elongazione del muscolo lungo adduttore della coscia destra. Il Milan fa sapere che l'evoluzione del quadro clinico sarà monitorata giorno per giorno. Vi abbiamo spiegatocosa significa la parola elongazione,in base all'entità della lesione, ma che tendenzialmente,potrebbe consentire a Leao di essere non al meglio, ma a disposizione almeno per uno spezzoncino di gara, per la sfida di andata di Champions League contro l'Inter.anzi, a dirla tutta seppure rari, sono stati gli unici insieme al Covid ad averlo fermato nel corso della sua carriera., purtroppo per il Milan, lo storico infortuni parla sempre di stop non brevi. È successo due volte nella stagione 2017/2018 con un doppio infortunio muscolare alla coscia che lo ha fermato prima per 56 giorni e successivamente per altri 88 giorni (tanti). Era l'anno della promozione dallo Sporting B alla prima squadra.con la stagioneche lo vide fermarsi prima per 20 giorni per un infortunio al bicipite femorale intorno a novembre; e poi un altro stop muscolare di 22 giorni intorno a metà marzo.e che bloccò Leao per 28 giorni a metà dicembre che lo costrinse a dare forfait nelle gare con Liverpool di Champions, Udinese, Napoli ed Empoli.