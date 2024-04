Milan-Inter, coreografie limitate: il 'muro' della Nord e gli adesivi della Sud

15 minuti fa



Milan-Inter non sarà, salvo sorprese, un derby dalle grandi coreografie. Le due tifoserie organizzate hanno le mani legate per questione di spazi e hanno dovuto studiare idee limitate per spazi e tempistiche.



La Curva Nord nerazzurra ha annunciato che realizzerà una coreografia con circa 7500 sciapre in edizione limitata che dovrebbero comporre una sorta di muro nerazzurro. Invalicabile e volto alla seconda stella.



La Curva Sud non ha invece voluto svelare dettagli sulla coreografia durante la partita, ma ha scelto di realizzare una fanzine in edizione speciale che sarà distribuita pre-partita e che conterrà degli adesivi "particolari" da attaccare in giro per la città e che rappresentano uno sfottò per i tifosi interisti.