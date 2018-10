Milan, Inter e Juventus stanno seriamente pensando a lui come parametro zero in vista della prossima estate di mercato, ma secondo la stampa inglese per Aaron Ramsey c'è un grandissimo problema di natura economica. Il centrocampista in scadenza con l'Arsenal chiede almeno 10 milioni di euro annui per il prossimo contratto che firmerà, cifre troppo pesanti, ad oggi, per il monte ingaggi di tutte e tre le società.