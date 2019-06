Un'eventuale cessione di Franck Kessie non genererebbe una plusvalenza piena, ma per cifre superiori ai 30 milioni il Milan è disposto ad ascoltare offerte. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'ivoriano non è considerato incedibile dal club rossonero. Ha estimatori in Premier League, ma resta da capire quale giudizio esprimerà su di lui Giampaolo.