Milan, Krunic offerto alla Lazio: la posizione del Fenerbahce

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il Milan ha offerto Rade Krunic alla Lazio. Per cederlo, il club rossonero chiede almeno 5 milioni di euro, come da richiesta inviata al Fenerbahce, la cui trattativa è al momento in fase di stallo, dato che il club turco non ha ancora alzato l'offerta da 4 milioni di euro. Intanto, Spartak Mosca e Lione hanno effettuato dei sondaggi.