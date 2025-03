AFP via Getty Images

Milan-Lazio, MOVIOLA LIVE: Musah rischia su Dia

Redazione CM

6 minuti fa



La domenica della 27esima giornata della Serie A si chiude con il posticipo di San Siro, Milan-Lazio: calcio d'inizio alle 20.45, dirige l'incontro Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.



MILAN – LAZIO h. 20.45



Arbitro: Manganiello

Assistenti: Passeri - Costanzo

Quarto ufficiale: Fourneau

VAR: Mazzoleni

AVAR: Pezzuto



14' - Theo Hernandez cade in area dopo uno scontro con Marusic, ma Manganiello lascia correre. Il contatto non è falloso, si tratta di uno scontro di gioco.



13' - Protesta la Lazio per un possibile fallo da ultimo uomo di Musah su Dia al limite dell'area del Milan, per Manganiello è tutto regolare. Dalle immagini sembra che il centrocampista statunitense tocchi il pallone con la punta del piede. Una sensazione confermata poi dal replay visto dal VAR e trasmesso da DAZN.