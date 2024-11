Milan: le condizioni di Raveyre dopo il duro scontro con Vinciguerra

Redazione CM

26 minuti fa



Sospiro di sollievo in casa Milan. Per fortuna tutte le tac alle quali è stato sottoposto Noah Raveyre hanno dato esito negativo. Il giovane portiere francese classe 2005 sta bene, la diagnosi è cervicalgia post traumatica.



A un quarto d'ora circa dal novantesimo della partita giocata sabato mattina dalla Primavera rossonera contro il Cagliari al centro sportivo Vismara di Milano, Raveyre e Vinciguerra sono stati protagonisti di un duro scontro di gioco ed entrambi sono stati costretti al cambio.



Per la cronaca la squadra allenata da Federico Guidi ha vinto 2-0 grazie ai gol di Liberali e Bonomi nel primo tempo.