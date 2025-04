Milan, Leao: "Non so spiegare questa situazione. La Coppa Italia è da vincere, mettiamocelo in testa"

Getty Images

Ilperde contro l'a San Siro nella 33esima giornata di Serie A ed è con un piede fuori dall'Europa. Almeno passando per il campionato, resta la Coppa Italia e mercoledì c'è il derby con l'Inter valido per la semifinale di ritorno.Al termine della partita, l'attaccante rossoneroè intervenuto a DAZN per commentare la sconfitta.- "E' difficile dare una spiegazione. Non vengo qua per dire sempre le stesse cose. Quello che posso dire è che da quando è arrivato il mister abbiamo avuto partite in cui eravamo sotto e siamo riusciti a rimontare e vincere. Il mister ci ha portato questa cosa qua. Alle volte non facciamo le partite migliori e vinciamo, altre volte giochiamo bene e non vinciamo. Non ce l'ho una spiegazione. Adesso che siamo fuori dall'Europa abbiamo più tempo di preparare le partite. A Udine è andata molto bene, oggi è stata una partita strana secondo me. Potevamo vincere e fare il primo goal, abbiamo creato un paio di occasioni nel secondo tempo, siamo entrati con più grinta e voglia di vincere. Poi è un attimo, un contropiede così in cui loro sono forti e sono riusciti a fare goal. Oggi è finita, c'è una partita molto importante mercoledì: dobbiamo mettere tutto in quella partita per vincere, andare in finale e portare una gioia ai tifosi e a tutti quelli che sono dietro di noi. Non solo per noi, in generale in questa stagione difficilissima. Cerchiamo di dare qualcosa a tutti".

- "La Coppa Italia è una competizione da vincere ed è un derby, non c'è molto da dire. Bisogna entrare con la voglia giusta di vincere perché un derby è sempre una questione personale. E poi metterci in testa che è una competizione da vincere".