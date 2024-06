Milan-Lukaku, cosa c’è di vero

Una suggestione, come scrivono quelli bravi, o poco di più.. Il centravanti belga è stato proposto al club rossonero tramite intermediari perché. Romelu continua a dare preferenza al campionato italiano eLa sua apertura a un club diverso dall'Inter non è una novità, visto che l'anno scorso era pronto ad accettare la proposta della Juventus, ma è una posizione che stride con quanto dichiarato a Sky Sport nel dicembre 2021: "È sempre stato così. Ho parlato con la Juve perché non avevo ancora ricevuto l’offerta dell’Inter. Poi, però, quando ho saputo che prendevano Conte, mi sono detto che c'era la possibilità e ho aspettato fino alla fine che il presidente Zhang facesse un'offerta allo United. E così, anche se la Juve avesse fatto una proposta migliore.".

Da Londra sono stati chiari:Il Chelsea, che nell'agosto 2021 ha speso 115 milioni di euro per acquistarlo dall'Inter, vuole il pagamento della clausola da 38 milioni di sterline per l’attaccante belga e non vorrebbe concedere altre situazioni favorevoli solo al giocatore come successo nel recente passato.Le condizioni sarebbero sempre le stesse invece per il Milan:Ecco perché oggi Lukaku al Milan resta una suggestione più che una vera e propria trattativa.e hanno declinato l’offerta della Roma di un Abraham a prezzo di saldo.

I prossimi giorni potrebbero essere decisivi sul fronte Zirkzee, che ha chiesto al suo agente di aspettare la fine dell'Europeo prima di prendere una decisione. La fase a eliminazione diretta di Euro 2024 è alle porte (l'Olanda giocherà gli ottavi, oggi conoscerà il nome dell'avversario) e dal primo luglio è valida la clausola di 40 milioni di euro per portarlo via da Bologna: