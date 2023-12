Domani all’ora di pranzo, se riuscirà a debellare l’influenza,. Il suo esordio da dirigente rossonero produrrebbe un incontro ravvicinato con chi è stato il suo amministratore delegato per gli anni in rossonero.Anche se non sono per nulla simili,. Perché se l’advisor milanista è un uomo di campo, Adriano è un uomo di scrivania, e ha vinto tutto quel che c’era da vincere. Ma ha fatto di più: è stato ed è senatore della Repubblica, è stato amministratore delegato di Mediaset, ha saputo ricominciare da Monza, sua squadra del cuore, avvicinandola al suo nome e al suo lignaggio calcistico, quando era in serie C e portandola in serie A.Certo,, senza le sue visioni anticipatrici, le sue capacità economiche e, anche, una certa disinvoltura nei rapporti politici,. Ma, come nella parabola dei talenti,. Prima ci ha messoe competenza, poi ci ha aggiunto la, infine non è stato mai restìo alla, un aspetto che lo sempre accomunato al suo mentore.. Per esempio l’umiltà e lo spirito di servizio, due qualità che sono necessarie a chi vuol farsi ascoltare da un padrone esigente. Essere il consigliere fidato di un potente presuppone una capacità di distacco emozionale, molto equilibrio, la pazienza di ascoltare prima di proporre,, anche se ha segnato e vinto con tutte le squadre dove ha giocato, anche se è mosso da un ego smisurato. Un’altra caratteristica del delicato lavoro di consigliere quella di stare sempre un passo dietro il patron o il presidente. E, a volte,. E, quasi sempre,Ora, mentre sappiamo di che pasta sia fatto Galliani,, ma la ribalta. Non è - anche se la maggioranza crede il contrario - uno che fa gruppo.. E’ un individualista narciso che insegue traguardi, rivendicazioni o meriti personali. In questo senso l. Se la prende ad esempio, anche modificando se stesso, non se ne pentirà.