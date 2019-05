Il Milan ha fatto la sua proposta, ma Cristian Zapata e il suo agente, Ivan Cordoba, non l'hanno ancora accettata e così a solo due mesi dalla scadenza di contratto l'addio del centrale colombiano sembra sempre più improbabile. Improbabile come però rimane anche l'eventuale cambio di sponda del naviglio con l'Inter che, rinnovando il contratto di Andrea Ranocchia, ha di fatto chiuso ogni spazio per l'arrivo di un altro centrale "di scorta".