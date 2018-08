Seconda gara valida per l'International Champions Cup per il Milan che all'U.s Bank stadium in Minnesota affronta il Tottenham. Pochettino schiera tanti ragazzini e il tridente Nkodou, Lucas e Llorente. Gattuso risponde lasciando in panchina Bonucci, la fascia di capitano va sul braccio di Romagnoli. In attacco c'è spazio anche per Borini.



PRIMO TEMPO DI MARCA ROSSONERA - Nella prima frazione di gara il Milan si fa preferire sul piano del gioco, i ragazzi di Rino Gattuso creano diverse situazioni pericolose dalle parte di Vorm. La prima al 6' quando Calhanoglu con la coda dell'occhio vede il movimento di Borini ma il numero 11 rossonero controlla male, sprecando tutto. Al 25' incertezza clamorosa di Locatelli che si addormenta in area e Amos per poco non punisce Reina. Ecco che inizia il personale duello tra Cutrone e l'estremo difensore degli Spurs: al 27' Suso serve un cross perfetto per il numero 63 che impatta bene ma trova sulla sua strada un grande Vorm. Quattro minuti dopo ed è ancora il giovane attaccante a girare di testa sul secondo palo con il pallone che sibila a lato di un soffio. Predominio netto del Milan che non riesco a capitalizzare a un minuto dall'intervallo quando su una invenzione di Calhanoglu ancora Cutrone non trova la deviazione da due passi.

SECONDO TEMPO DELUDENTE - Gattuso opera subito due cambi: dentro Donnarumma per Reina e Halilovic, al suo esordio in rossonero seppur in amichevole, al posto di Suso. Doccia fredda al 47' per il Milan: erroraccio di Calabria in fase di uscita, Nkoudou ne approfitta e scaglia un missile sotto la traversa. Vantaggio a sorpresa del Tottenham, Donnarumma non esente da colpe. Il Milan sembra accusare il colpo e si fa vivo dalle parti del neo entrato Gazzaniga solo con una bella esecuzione di Calhanoglu da calcio piazzato, pallone di pochissimo a lato. I segnali di cedimento del Diavolo si fanno più insistenti: al 55' Donnarumma ci mette un rammendo andando a chiudere sempre su Nkodou liberato, ancora una volta, da un folle retropassaggio di Calabria. La partita scende vistosamente di intensità, con il Tottenham che gestisce agilmente il giro palla anche in virtù degli ingressi di Eriksen e Son.I brividi per Gattuso in panchina arrivano da dei disimpegni con i piedi tutt'altro che perfetti di Donnarumma, il quale conferma di aver qualche problemino in questo determinato fondamentale. Al 91' il Milan spreca una gigantesca palla gol con Antonelli che non riesce a servire Kalinic da posizione favorevole. Partita a due volti per il Diavolo: ben messo in campo e pericoloso nei primi 45', nervoso e apatico nella seconda parte di gara.

TOTTENHAM-MILAN 1-0 Marcatori: 2’ st Nkoudou (T) TOTTENHAM: Vorm (1’ st Gazzaniga); Walker-Peters, Sanchez (47’ st Carter-Vickers), Eyoma, Georgiou (32’ st Aurier); Skipp, Marsh (32’ st Davies); Amos, Lucas (18’ st Eriksen), Nkoudou; Llorente (18’ st Son). A disp.: Whiteman. All.: Pochettino MILAN: Reina (1’ st G. Donnarumma); Abate (24’ st Antonelli), Musacchio, Romagnoli, Calabria; Kessie, Locatelli, Calhanoglu (32’ st Mauri); Suso (1’ st Halilovic), Cutrone (32’ st Tsadjout), Borini (24’ st Kalinic). A disp.: A. Donnarumma, Bonucci, Brescianini, Simic, Torrasi, Bellodi. All.: Gattuso