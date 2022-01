, 21 anni domani, dopo tre campionati e mezzo con la Fiorentina., 27 anni, dopo quattro campionati e mezzo con l’Atalanta., 18 anni, promessa della Stella Rossa al debutto in serie A. Chi ha ragione? Se guardiamo alle cifre spese e al bilancio sicuramente il Milan,e i dirigenti dovrebbero pensare a vincere appunto, meglio se con i bilanci in ordine ovviamente. L’obiettivo dei dirigenti del Milan, invece, è soprattutto quello di ridurre le perdite, o meglio ancora, guadagnando, a nuovi proprietari.Così si può comprendere la delusione dei tifosi milanisti che in queste ore non si sentono al secondo posto, sia pure alla pari con il Napoli che ha vinto a San Siro, ma molto più indietro in classifica rispetto a quelli delle altre squadre che si stanno rinforzando per vincere subito. La Juventus, in primo luogo, ha preso un grandissimo attaccante che non è una promessa, ma una certezza come lo fuai tempi d’oro,. Anche se non arrivasse al quarto posto, la Juventus con Vlahovic si è assicurata il miglior attaccante del campionato italiano per i prossimi dieci anni, dimostrando di voler tornare a vincere più in fretta possibile. L’Inter non si è addormentata sugli allori del suo scudetto (e mezzo), con l’aggiunta della Supercoppa italiana, e la certezza di essere arrivata almeno agli ottavi di Champions, e prendendo Gosens, in attesa di Caicedo, ha dimostrato di voler essere ancora più forte.che poi devono inserirsi gradualmente in un campionato che non conoscono, con tutte le incognite del caso.che ha i bilanci a posto e partecipa appunto alla Champions ma non ha mai vinto nemmeno una coppa Italia e siccome non ha la storia gloriosa del Milan merita gli applausi di tutti. Più ancora dell’Atalanta, visto che Gazidis è il rappresentante operativo del fondo Elliott,da cui proviene l’amministratore delegato rossonero. Malgrado il nuovo bellissimo stadio “Emirates”, che ha sostituito il vecchio “Highbury” e quindi i maggiori introiti,, persa contro il Barcellona.. Perché sarà anche vero che questo non è più il Milan di Berlusconi, ma neppure l’Inter è più quella di Moratti, eppure Handanovic e compagni hanno vinto l’ultimo scudetto e due stagioni fa sono arrivati in finale di Europa League, pur giocando in uno stadio che non produce ricchezza e anche per questo rischia di essere abbattuto per far posto a un impianto più moderno, si spera con un’erba migliore. Nel frattempo, la Juventus festeggia Vlahovic.