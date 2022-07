Il Milan sta facendo sul serio per Charles De Ketelaere. Il trequartista del Bruges è diventato il principale obiettivo di mercato di Maldini e soprattutto di Massara che sul classe 2001 ha messo gli occhi e puntato già da tempo e ora non ha alcuna intenzione di mollare la presa.



SUMMIT - Come raccontato nella diretta di Calciomercato.com oggi i dirigenti del club rossonero hanno avuto un nuovo summit con gli agenti del giocatore e l'intesa economica con il gioiellino belga si avvicina sempre di più. Agli agenti è stata confermata la volontà di trovare in tempi brevi l'intesa anche con il Bruges per fare di De Ketelaere un punto fermo del Milan del futuro.



NUOVA OFFERTA - Dopo la prima offerta, troppo bassa, da 20 milioni più bonus e respinta dal Bruges, ora il club rossonero è pronto al rilancio con cifre più alte fra parte fissa e bonus e con la possibilità di inserire delle contropartite tecniche che possano essere gradite al club belga. Emil Roback e Andreas Jungdal, rispettivamente attaccante e portiere negli ultimi due anni in Primavera, potrebbero essere le carte vincenti. Il Milan vuole Charles De Ketelaere e non vuole mollare. L'intesa si avvicina.