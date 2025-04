Milan, parla il figlio di Conceição: "Mio padre è già nella storia del club"

Getty Images

, figlio primogenito dell'attualecon lo stesso nome, attualmente difensore dell'Anorthōsis nella prima serie cipriota, ha parlato in esclusiva a diretta.it, soffermandosi anche sul padre:"È stato fantastico. Io e i miei fratelli siamo cresciuti in un ambiente in cui non siamo mai stati costretti a fare nulla. Il problema principale eravamo noi stessi, perché c'erano sempre grandi discussioni per andare a cena, perché volevamo solo giocare a calcio tutto il giorno. Fino all'ora di cena era fantastico. Ricordo che i miei genitori non ci hanno mai imposto nulla, dipendeva sempre da noi. Ci piaceva giocare e soprattutto giocare a calcio. Non ci veniva imposto nulla, le cose avvenivano in modo naturale, perché abbiamo sempre avuto una grande passione per questo sport. Se chiedessi a me e ai miei fratelli da piccoli cosa vorremmo diventare, il 100% di noi direbbe "calciatore". È quello che abbiamo sempre voluto. Ora, che si nasca bravi o meno, talentuosi o meno, è un'altra storia. Tuttavia, credo che abbiamo un gene familiare per il calcio: ognuno di noi ha un talento più o meno marcato, ma la cosa importante è che amiamo giocare. E oggi, grazie a Dio, tutti facciamo ciò che amiamo".

"Ho sempre sentito una grande motivazione interna per dimostrare che ero bravo in quello che facevo. Certo, la pressione c'è sempre, è normale, ma quello che predominava in me era il desiderio di dimostrare che ero bravo in quello che facevo. Se guardiamo me e i miei fratelli, siamo tutti diversi, anche all'interno del contesto familiare. Francisco, per esempio, è un mancino e gioca in modo completamente diverso da mio padre. Moisés, invece, gioca in una posizione più simile a quella di mio padre e ha alcune affinità. Io e Rodrigo, invece, siamo centrali, il che ci distingue. Per quanto la gente abbia cercato di fare paragoni, non c'erano molti modi per confrontarci, ma poiché siamo i figli di chi siamo, era naturale che accadesse. Tuttavia, per me e per i miei fratelli è sempre stato importante dimostrare che eravamo bravi non perché eravamo figli di chi siamo, ma per i nostri meriti e per quello che effettivamente facevamo in campo. La pressione c'era, ma era la motivazione a dimostrare quanto valiamo che ci spingeva ad andare avanti. Se avessimo ceduto alla pressione, sarebbe stato difficile per ognuno di noi raggiungere un livello professionale.

"Ha già vinto un titolo, e questo di per sé mette il suo nome nella storia del club. Tuttavia, potremo valutare la stagione di mio padre solo alla fine del campionato. Spero che tutto finisca bene e che raggiunga gli obiettivi che si è prefissato. Al momento siamo in una fase decisiva di tutti i campionati e non sarebbe giusto fare un'analisi definitiva adesso. Quello che posso dire è che ha già lasciato il segno con un titolo e che sta lavorando 24 ore su 24 per avere successo in un club gigante del calcio europeo. Spero sinceramente che raggiunga il successo che merita, non solo perché è mio padre, ma per l'impegno e la dedizione che dimostra quotidianamente".

"Sì, ne ha avuti. Ma nel calcio la gente dimentica molto in fretta. Questo fa parte del problema. È esattamente quello che ho detto sulla pressione: quello che hai fatto ieri non conta più, quello che conta è quello che fai oggi. È questo che definisce i grandi club e i grandi momenti decisionali. In sostanza, questa costante adrenalina è ciò che ci fa sentire veramente vivi e utili nella nostra professione"."È impossibile. Anzi, credo che sia più che evidente quanto lavori duramente e quanto si impegni. Fa tutto ciò che è in suo potere per avere successo e lavora duramente per ottenerlo".

"Sono ovviamente molto felice per Francisco, come lo sono per Rodrigo e Moisés. Ma in particolare Francisco sta disputando un'ottima stagione alla Juventus. È il suo primo anno in Italia e sappiamo tutti che il campionato italiano è estremamente competitivo e difficile. La verità è che le cose stanno andando molto bene per lui. Come fratello, sono molto felice. Come potete immaginare, guardo tutte le partite del Milan, della Juventus, dello Zurigo e dell'Anadia. Per me è sacro seguire queste partite".