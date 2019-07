Ismael Bennacer potrebbe essere il prossimo colpo in entrata del Milan dopo Krunic e Theo Hernandez. Un giocatore che, per qualità tecniche e prospettive di crescita, si incastrerebbe alla perfezione nella squadra che ha in mente il nuovo allenatore Marco Giampaolo; l'accordo con l'Empoli è stato raggiunto ormai da una settimana, sulla base di 16 milioni di euro più bonus, ma alla definizione dell'affare manca ancora un passaggio tutt'altro che secondario, ossia l'intesa economica col calciatore algerino e il suo entourage. Un'intesa che secondo il presidente del club toscano Fabrizio Corsi, intervistato in esclusiva da calciomercato.com, potrebbe arrivare nel giro di 24-48 ore, dopo che Bennacer avrà disputato l'attesissimo quarto di finale di Coppa d'Africa contro la Costa d'Avorio.



MILAN IRRITATO - Una vetrina importante questa per un giocatore che in pochi mesi ha attirato l'interesse di prestigiose società italiane e straniere e che ovviamente, oltre alla prospettiva di una crescita sportiva, punta a trovare la soluzione migliore dal punto di vista economico. A Empoli Bennacer guadagna circa 400.000 euro, il Milan ha messo sul piatto un contratto quinquennale superiore al milione di euro e nelle ultime ore non ha nascosto la propria irritazione per i tentativi di giocare al rialzo da parte degli agenti del centrocampista. Un fastidio quello di Maldini e Boban che, qualora la situazione non rientrasse nei binari a stretto giro di posta, potrebbe condurre i rossoneri ad abbandonare questa pista e valutare delle alternative.