Lamare Bogarde, 16enne del Feyenoord Under 17, è considerato uno dei più interessanti prospetti a livello europeo: centrocampista difensivo olandese, piace a Borussia Dortmund e Schalke 04, come riporta Football Insider, ma anche club italiani come Juventus, Torino e Milan. I rossoneri, ironia del destino, hanno avuto tra le proprie fila lo zio Winston, nel 1997.