Sarà una sosta di grandi riflessioni e soprattutto di analisi in casa Milan dove l'ultimo mese è riuscito a distruggere tutte le certezze che fino a fine settembre la squadra allenata da Stefano Pioli era riuscito a costruire. Da sosta a sosta il solo lampo della vittoria in Champions League contro il Paris Saint Germain e una corsa in campionato azzoppata da sconfitte e pareggi non all'altezza. Quello che però preoccupa maggiormente la società è il discorso infortuni, troppi in questo inizio anno dopo così poco tempo.



STAFF SOTTO ESAME - E le riflessioni e l'analisi verterà soprattutto su questo, con l'ad Giorgio Furlani che rientrerà da Dubai e incontrerà Pioli per provare a fare chiarezza e analizzare cosa non va. Sotto la lente d'ingrandimento sia la preparazione estiva, ma anche la gestione dell'ordinario con lo staff tecnico scelto da colui che è stato ribattezzato "coach" fin dai comunicati estivi e del suo largo staff tecnico.



CHI SONO I MEMBRI DELLO STAFF? - Largo perché sono ben 12 i collaboratori che oggi lavorano fianco a fianco con Pioli. Ma chi sono? Che compiti hanno? Da quanto seguono il lavoro dell'allenatore? Non ci sono solo i preparatori atletici, eccoli tutti.