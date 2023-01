Il Milan riparte e lo fa contro la Salernitana, prima del fischio d'inizio il tecnico rossonero Stefano Pioli è intervenuto a Sky Sport: "“Sappiamo l’importanza della partita, sappiamo quanto è importante riprendere subito con un risultato positivo. Pensiamo di essere pronti".



DE KETELAERE E LAZETIC IN PANCHINA - "Abbiamo anche Adli, vediamo a partita in corso cosa succederà. Sarà importante l’approccio. Sappiamo cosa dobbiamo fare per creare pericoli ai nostri avversari, cercheremo di interpretare bene la partita e vedremo quelle che potranno essere le altre possibilità di scelta".



CARATTERE - "Se mi aspetto un Milan di carattere? Sì, assolutamente sì. Mi fido dei miei, lo sento e li conosco bene. Non li cambierei con nessun altro giocatore, so quanta forza e quanto spirito hanno di stare insieme e di voler crescere. Conosciamo le difficoltà di queste partite, dobbiamo affrontarle con forza e la serenità di chi sa di poterla vincere".