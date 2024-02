Milan, Pioli pensa al turnover: tre cambi verso il Monza, con un ritorno importante

Spuntano alcune novità, secondo quanto riportato da Relevo, riguardo la possibile formazione titolare del Milan, in vista del posticipo domenicale della 25esima giornata di Serie A che vedrà i rossoneri affrontare il Monza, all'UPower Stadium alle ore 20.45. Le ultime indiscrezioni, infatti, riportano come Stefano Pioli possa variare alcuni uomini, visto il ravvicinato incontro contro il Rennes, valido per il ritorno dei playoff di Europa League.



Il tecnico emiliano pensa di effettuare un leggero turnover, affidandosi a Malick Thiaw (al ritorno dal 1’ dopo l’infortunio occorso nella partita di Champions League contro il Borussia Dortmund) facendo rifiatare Simon Kjaer. Turno di riposo anche per Christian Pulisic e Olivier Giroud, con Noah Okafor e Luka Jovic pronti a re-inserirsi nelle rotazioni titolari della rosa rossonera.