Milan, Pulisic verso la panchina con il Verona: ballottaggio a tre per Conceiçao

Archiviata la delusione europea che ha visto iluscire sconfitto dalla gara di andata dei playoff di Champions con il Feyenoord, la formazione allenata dasi prepara a scendere in campo per la sfida di campionato con l’. Per l’occasione,Dopo aver provato i “fantastici 4” (Leao, Pulisic, Gimenez e Joao Felix) tutti insieme nella sfida di Champions con gli olandesi, Conceiçao dovrebbe schierare un modulo un po’ più equilibrato con il Verona. Come riporta Sky Sport, infatti,

– Con la possibile assenza dell’americano dal primo minuto,. Per il resto, non dovrebbero esserci grosse novità rispetto all’undici visto a Rotterdam, con Maignan in porta. Linea difensiva formata da Walker e Theo Hernandez, con Thiaw e Pavlovic al centro. A centrocampo, Fofana e Reijnders dovrebbero partire ancora dall’inizio.