AFP via Getty Images

Milan, retroscena Omorodion: cosa ha bloccato l'affare

10 minuti fa



Arriva un retroscena direttamente da Relevo, riguardo la scelta dell’attaccante da affiancare ad Alvaro Morata lungo il corso di tutta la corrente stagione.



Come viene riportato, verso la fine di agosto, il Milan aveva fatto un sondaggio per Samuel Omorodion Aghehowa (centravanti, ora al Porto, che ha cominciato la sua annata con ben 7 reti nelle prime 6 presenze complessive tra tutte le competizioni), ma l’attaccante spagnolo aveva già definito tutto con la società lusitana. Il club rossonero si era infatti informato sulla sua situazione, ma non c’era alcun margine per potersi inserire nella trattativa. Il Porto ha pagato 15 milioni di euro per il 50% del cartellino e così il Milan ha virato definitivamente sulla prima scelta, Tammy Abraham dalla Roma.