. Chi non ricorda il tormentone che aveva accompagnato l'estate del 2017 e i colpi targatidurante la (breve) presidenzaquelli piazzati in quella finestra di mercato. Ora però, di quelle undici 'cose formali' non resta praticamente più nulla: Leonardo, Mateo, Ricardo, Lucas, Fabio, Nikola, André, Antonio, Hakane ora anche Andrea(ceduto a titolo definitivo alla Sampdoria nelle scorse ore), 10 su 11 hanno lasciato il Diavolo., che nell'estate del 2017 Fassone e Mirabelli prelevarono dall'Atalanta,- Già, perché il rischio di un addio a fine stagione è sempre più concreto., le parti sono ferme sulle proprie posizioni: da una parte Kessie, che resterebbe volentieri al Milan alle proprie condizioni economiche; dall'altra la società, che ritiene di aver già fatto il massimo secondo le proprie idee e continua a ribadire tramite le dichiarazioni di Maldini e Massara di dover sempre fare attenzione alla '' delle proprie mosse. Nulla chiuso in un senso o nell'altro quindi, ma la situazione di stallo permane, con la scadenza che si avvicina e le big estere interessate, su tutte, che fiutano sempre più la possibilità di un colpo a zero in vista della prossima estate. Kessie, l'ultimo superstite delle 'cose formali': e un futuro al Milan sempre più incerto.