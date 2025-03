Milan, Rivera attacca: "Che volete che sappiano gli americani di storia e calcio?" Poi si offre: "Se mi volessero..."

Getty Images

La leggenda del Milan e della Nazionale italiana Gianniha parlato al Corriere della Sera, partendo dalla valutazione sull'Italia di Spalletti per poi muovere verso l'attualità rossonera:"Alcuni giocatori hanno qualità, come Barella o Tonali, ma ci vuole qualcosa di più, soprattutto là davanti. Fa piacere poi vedere il figlio di Paolo Maldini e nipote di Cesare in azzurro".- "Sono pochi anche gli italiani nel Milan. Evidentemente non credono più alle politiche che creavano i Baresi e i Maldini".

- "Se il ragazzo ha qualità deve giocare. Io non ho debuttato a 15 anni per stare in panchina. E lui deve credere in se stesso".- "Bisogna prima di tutto ridisegnare la società. Se mi vogliono come consulente potrei dare buoni consigli. Posso fare tutto, dal presidente all’allenatore e giocare gli ultimi sei minuti...".- "Farebbe tanti goal. È un ragazzo che ama attaccare gli spazi, sarebbe la mia freccia ideale come lo furono Altafini, Prati e Maldera"."Mancavano anche Maldini, Boban, Altafini... sono in buona compagnia. Certo il Milan senza la sua storia non è il Milan. Ma cosa vuole che sappiano gli americani di storia e di calcio?".