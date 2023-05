Il Milan prepara una rivoluzione sul prossimo mercato estivo. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, in uscita ci sono una decina di calciatori. Tatarusanu, Mirante, Bakayoko e Ibrahimovic sono a fine contratto. Dest non sarà riscattato (esperienza pessima) e Vranckx ha solo qualche chance in più. Adli, bocciato da Pioli, cercherà una soluzione per giocare. Ballo-Touré in caso di offerte non verrebbe trattenuto. Rebic pare decisamente a fine ciclo rossonero. Origi chissà, dipende dalle offerte (un prestito in Premier? un passaggio in Turchia?) e potrebbe restare. Messias è apprezzato, ma non ha fatto il salto di qualità e potrebbe pagare l’arrivo di un esterno destro d’attacco, una delle priorità per l’estate. Poi certo, come sempre possono esserci partenza a sorpresa, in caso di offerte per uno dei big. Il Milan, certo, non ha nessuna voglia di cedere una colonna e lo farebbe solo di fronte a un’offerta XL.