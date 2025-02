Milan-Roma, le pagelle di CM: esordio da sogno per Joao Felix, rivincita Abraham. Male Celik e Pellegrini

si fa trovare pronto sul piazzato di Dybala.rende tutto molto semplice, sia in fase difensiva che offensiva.nel primo tempo veste il mantello di Super Man e chiude per tre volte Dybala a un soffio dal gol. Superlativo.in crescita dal punto di vista tattico. Nell’uno contro uno perde pochissimi duelli.dipinge calcio a San Siro: due assist, duelli vinti sia in attacco che in difesa. Qualità.scherma e riparte, senza soluzione di sosta. Nobilita la sua prefazione con l’azione che porta al 2-0 momentaneo.

meno pulito dal punto di vista tecnico rispetto ai suoi standard. Ma è sempre solido davanti alla difesa.meno stelle filanti questa sera nella sua prestazione.un martello. Sfonda sempre sulla sua corsia e trova tanti assist per i compagni(dal: entra con il piglio giusto e si diverte con i compagni)miglior prestazione da quando veste la maglia del Milan. Realizza due gol da attaccante vero e porta i suoi in semifinale.indiavolato. Si butta su ogni pallone, esaltato dalla lotta. Ma sa giocare bene a calcio: suo la verticale per il gol di Joao Felix)

sufficienza stiracchiata per capitan America, non nella sua migliore serata.: è il classico giocatore che fa innamorare uno stadio come quello di San Siro, la scala del Calcio. Il primo pallone toccato è un esterno al volo, il secondo un tocco sotto per il primo gol in rossonero. Dopo 12 minuti.): iniziano a prendere forma concetti a lui cari: verticalità, pressing asfissiante, mentalità.: sul primo gol rimane a guardare. Disattento.tiene in gioco Abraham in occasione del secondo gol sbagliando movimento sul fuorigioco. Errore grave.

: entra in campo e decide di non far rimpiangere il compagno di squadra commettendo il medesimo errore)fatica, tanto, sia con Abraham che con Gimenez. Serata no per il forte difensore tedesco.: il meno peggio della linea difensiva, lotta.si muove bene, attacca gli spazi, mette due buoni cross. Fa il suospesso in ritardo, fa fatica con il ritmo imposto dal Milan. Però è l’unico che riesce a creare qualcosa.troppo schiacciato davanti alla difesa, quasi timido.

: entra male e non riesce ad incidere in nulla): centra una traversa nel primo tempo, lotta come un leone da vero cuore giallorosso fino alla fine.arrivava a questo appuntamento con il morale a mille ma stasera non è decisivo come in altre occasioni. Suo il cross, deviato, sul gol di Dovbyk; primo tempo pericoloso, secondo molto meno. Si accende a sprazzi.: scelta a sorpresa che non pagasegna e crea sempre pericoli)sbaglia la scelta in attacco, prova a rimediare all'intervallo, ma la partita è già compromessa.